Двоих 18-летних жителей Сахалина приговорили к длительным срокам заключения по делу о подготовке теракта

Свою вину они не признали.

Первый Восточный окружной военный суд назначил студентам горного техкникума из Углегорска Максиму Пудовкину и Илье Грунису 6,5 и 7 лет колонии общего режима. Прокуратура требовала более сурового наказания – по 9 лет каждому. Защита настаивала на невиновности подсудимых.

Молодых людей задержали в марте прошлого года. На тот момент они еще были несовершеннолетними. Обвинения предъявили, когда им исполнилось по 18. По версии следствия, подростки готовили нападения на свой техникум, а также школу в Шахтерске, о чем якобы свидетельствуют их дневники, изъятые при обыске. Они также разместили в соцсети «Одноклассники» некий «Манифест справедливости». В ФСБ заявили, что при обыске дома у студентов изъяли самодельные взрывные устройства и охотничий обрез с патронами. Однако, по данным «Новой газеты», ни одна экспертиза не установила причастности к ним подозреваемых. Видеозапись обыска суду не была предоставлена. Родители фигурантов утверждали, что улики им подбросили. Защита также отмечала, что компьютерная экспертиза была проведена с нарушениями. В итоге с молодых людей сняли часть обвинений — в публичных призывах к терроризму, а также в незаконном сбыте оружия и изготовлении взрывчатки.

Грунис на суде предположил, что следствие могло счесть его склонным к нападению, поскольку он общался с врачами по поводу своих тревожных негативных мыслей о людях. В качестве свидетелей обвинения на суде выступали уборщица техникума, которой Пудовкин грубо ответил в ответ на замечание, и охранник, который якобы видел, как зимой кто-то похожий на фигурантов выходил из леса после того, как там раздался выстрел. Отец Пудовкина рассказал «Новой газете», что к его сыну в СИЗО приходили люди в штатском и, представившись сотрудниками ФСБ, пытались оказать на него давление.

Осужденным зачтут срок проведенный в СИЗО. За ними также признано право на реабилитацию.