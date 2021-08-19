«Талибан» опубликовало декларацию исламского эмирата Афганистана по случаю Дня независимости от британской оккупации

Движение «Талибан», признанное террористическим и запрещенное в России, опубликовало декларацию исламского эмирата Афганистана по случаю Дня независимости от британской оккупации в 1919-м году. В декларации говорится о победе «над тремя крупнейшими империалистическими державами – Британской империей, СССР и США».

Талибы захватили Кабул 15-го августа и заявили, что контролируют всю территорию страны.

Между тем, в Панджшере действуют силы сопротивления во главе с бывшим вице-президентом Афганистана Амруллой Салехом и Ахмадом Масудом, сына известного полевого командира. Антиталибское ополчение призывает Запад помочь оружием.

Западные СМИ отмечают, что по мере того, как талибы консолидируют свою власть на всей территории Афганистана, активно объединяются и оппозиционные им силы, что делает будущее страны все менее стабильным и определенным.С подробностями на эту тему, по публикациям в зарубежных изданиях — Ринат Валиулин.

Панджерское ущелье, связывающее северный Афганистан с южным, остается последним очагом сопротивления Талибану, отмечают мировые СМИ. Находящийся там Ахмад Масуд, сын легендарного полевого командира Ахмад-Шаха Масуда, убитого талибами и запрещенной в РФ Аль-Каидой накануне 11 сентября, на днях опубликовал в газете Вашингтон пост письмо, в котором говорит, что «унаследовал от своего отца борьбу за свободу афганцев», призвав присоединиться к нему «в последнем свободном регионе Афганистана».

Нью-Йорк таймс сообщает, что вице-президент свергнутого талибами правительства страны Амрулла Салех, который провозгласил себя легитимным, в соответствии с конституцией, главой государства, сейчас также находится в Панджерском ущелье и намерен объединить свои силы и влияние с региональным лидером Масудом. Накануне, пишет американское военное издание Drive, в своем Твиттере Салех осудил бегство президента Гани, который, как отмечается, покинул страну с почти ста семьюдесятью миллионами долларов наличными. Полномочия вице-президента оккупированного Афганистана признал и бывший министр обороны страны Мохаммади, который также четверть века назад боролся с талибами в составе так называемого Северного альянса. Зреющее на севере движение уже получило в зарубежной прессе название «Панджерское сопротивление». Издание пишет, что располагающийся недалеко от Кабула регион, благодаря его недоступности и стратегическому положению, обеспечивающему связи с соседними Узбекистаном и Таджикистаном, может стать «настоящим вызовом» новой власти. Бежавшие в Узбекистан экс-члены Альянса узбекский генерал Дустум и таджик Мохаммед Нур, бывший губернатор одной из северных провинций, также могут вернуться оттуда и присоединиться к Сопротивлению. Их союзниками, по мнению автора публикации на портале Drive, могут стать и хазарейцы, ираноязычные шииты, населяющие центральный Афганистан, а также недовольные Талибаном их сородичи-пуштуны, и тогда страну может охватить полномасштабная межэтническая гражданская война.

Издание отмечает, что талибы, чьи силы сейчас значительно превосходят формирующееся «Панджерское сопротивление», спешно налаживают сотрудничество с такими заметными политическими фигурами Афганистана как экс-президент Карзаи и Абдулла Абдулла, бывший глава афганского Совета по национальному примирению.

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о том, что Россия заинтересована в организации общенационального диалога в Афганистане. Это должно привести к созданию нового афганского правительства, – уверен Лавров.

Сегодня же в МИДе сообщили, что Москва планирует организовать несколько чартерных рейсов для вывоза российских граждан из Афганистана. При этом речь не идет об эвакуации персонала посольства.

Американские войска останутся в Афганистане до полной эвакуации граждан США, – сообщил президент Джо Байден в интервью телеканалу АВС. Байден добавил, что талибы не препятствуют эвакуации американцев, однако с вывозом афганцев есть проблемы.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что Евросоюз должен помешать России и Китаю установить контроль над ситуацией в Афганистане. По мнению Борреля, Европе необходимо тесно сотрудничать с США и активизировать дипломатические усилия по выработке общей позиции с союзниками. В российском МИДе на высказывания Борреля отреагировали словами «пусть попробуют».