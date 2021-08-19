Канцлер Германии намерена обсудить с российскими властями отказ Москвы расследовать отравление Алексея Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена обсудить с российскими властями отказ Москвы расследовать отравление политика Алексея Навального. Завтра Меркель приезжает в Москву для переговоров с президентом Владимиром Путиным. Накануне визита российский МИД выступил с заявлением, в котором обвинил Германию и другие страны Запада в спланированной провокации.

Тему отравления оппозиционного политика и нежелания Москвы расследовать серьёзный инцидент Ангела Меркель хочет поднять наряду с ухудшением ситуации в Афганистане, напряжённостью на востоке Украины и другими вопросами. Об этом сообщили в правительстве Германии перед отлётом канцлера. Меркель прилетит в Москву в годовщину отравления Алексея Навального. Отказ выяснять причины случившегося с политиком серьёзно осложняет отношения с Россией, приводит сайт Deutsche Welle слова представителя правительства. Призывы Берлина выяснить обстоятельства отравления и наказать виновных Москва не услышала, сожалеет Штеффен Зайберт. На этом фоне перед визитом Меркель МИД России вчера опубликовал пространное заявление, в котором обвинил власти Германии и союзников в провокации. Она, как утверждают в ведомстве, длится целый год со дня отравления в Омске Навального. Её цель повлиять на избирательную кампанию перед думскими выборами, полагают на Смоленской площади. Снова прозвучали упрёки в адрес Министерства юстиции Германии и руководства технического секретариата Организации по запрещению химического оружия. В частности в МИДе утверждают, что Берлин не ответил на 8 обращений генпрокуратуры, ограничившись отписками. Причём на Смоленской площади уверяют, что они с каждым разом цитата «становились всё более издевательскими». Формулу Новичка, которым как установили независимые лаборатории Германии, Франции и Швеции был отравлен Навальный, Москве не предоставили. В заявлении дипломатов отмечается, что Минюст Германии на просьбу передать материалы, касающиеся Навального, отсылал в ОЗХО, там — обратно в Берлин. При этом в ОЗХО засекретили все данные о веществе, которое якобы нашли в биологических материалах блогера – в заявлении МИДа Навального называют только так. Германию также призвали раскрыть род занятий немца, который как утверждают на Смоленской площади, находился на борту чартерного рейса, перевозившего Навального из больницы Омска, где он провёл меньше двух дней в клинику Шарите в немецкой столице. В Берлине настаивают, что кроме жены Навального Юлии и его пресс-секретаря Киры Ярмыш на борту никого не было. МИД также утверждает, что российские врачи спасли политика, при этом роль немецких медиков в его лечении не упомянута.

Напомним, в клинике в Берлине Навальный находился больше месяца, при этом почти три недели он провёл в коме.

Главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов считает, что заявление МИДа планировалось задолго до визита Меркель и могло быть санкционировано Кремлем. Такое мнение Александр Баунов высказал «Эху Москвы». Александр Баунов добавил, что тема Навального, как и тема Крыма, до сих пор является закрытой для обсуждения с другими странами.