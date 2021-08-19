Технический комитет Международной федерации гимнастики не нашел нарушений в работе судей на олимпийских соревнованиях в Токио. Оценки и результаты соревнований как в индивидуальных, так и в групповых выступлениях справедливы и беспристрастны, – подчеркивается в заявлении. Международная федерация также назвал неприемлемыми угрозы в адрес судей. Технический комитет Международной федерации гимнастики возглавляет россиянка Наталья Кузьмина.

Всероссийская федерация художественной гимнастики не согласна с этим решением и опротестовала его. Ранее глава федерации, главный тренер сборной Ирина Винер назвала судейство на Олимпиаде позором.

Напомним, российские гимнастки остались без золотых медалей впервые с 1996-го года. В индивидуальных соревнованиях Дина Аверина завоевала серебро, а олимпийской чемпионкой стала израильтянка Линой Ашрам.

Золото у россиянок в художественной гимнастике считалось практически гарантированным. Но судьи решили иначе — несмотря на то, что гимнастка из Израиля Линой Ашрам обронила ленту в последнем упражнении, она обошла Дину Аверину на 15 сотых балла по итогам четырех упражнений и стала чемпионкой игр в Токио. Еще во время соревнований представители Олимпийского комитета России пытались оспорить оценки, но большая часть протестов была отклонена. Поле объявления результатов во Всероссийской федерации художественной гимнастики назвали ошибку Ашрам «вопиющей», а решение судей позором. Сама Аверина также не согласилась с тем, что израильтянка выступила лучше.

Победительница Линой Ашрам, ставшая первой женщиной в истории Израиля, завоевавшей золотую медаль на Олимпиаде, с этим не согласна. Она уверена, что заслужила золото.

Итогами соревнований по художественной гимнастике были возмущены в Олимпийском комитете России, где тут же потребовали разъяснений. Дину Аверину и ее сестру Арину, занявшую четвертое место, поддержали российские спортсмены, чиновники, политики и знаменитости. На тех, кто, ссылаясь на правила, говорил о справедливом судействе, обрушивались с критикой. Отмечу, что на волну ненависти после Олимпиады пожаловалась судья из Украины – она рассказала, что в соцсетях ей поступали угрозы, пользователи желали ей смерти.

В групповых соревнованиях россиянки заняли второе место, а олимпийскими чемпионками стали гимнастки из Болгарии.

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева считает несправедливым решение судей на Олимпиаде в Токио. Ранее она говорила о том, что российским спортсменкам просто не дали выиграть золото. Кабаева назвала судей непорядочными.

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в эфире «Эха Москвы» назвал победу израильской гимнастки Линой Ашрам незаслуженной, но закономерной. Губерниев добавил, что не удивлен решением Международной федерации гимнастики, которая не увидела нарушений в судействе Дины Авериной.

Руководитель программы «Внутренняя политика» Московского центра Карнеги Андрей Колесников считает скандал вокруг судейства художественной гимнастики на Олимпиаде исключительно политической историей. Об этом он сказал в эфире «Эха Москвы»: «Сама политическая ситуация вынесла гимнастику на первое место. Это все-таки, скажем так, контролируемый государством вид спорта, Винер-Усманова, это спорт, который курируется не просто государством, а государственно-олигархической частью нашего истеблишмента, и считается, что там поражений быть не должно. Вообще, спорт с советского времени наше оружие. Собственно, в олимпиадах-то мы начали участвовать только тогда, когда товарищ Сталин был уверен в том, что мы какие-то медали завоюем. А здесь такой вид спорта — художественная гимнастика, тем более с сестрами Авериными, что мы не должны были, наверное, даже как-то соревноваться, нужно было появиться в Токио, получить золотые медали и уехать. Вот в такой логике видимо действуют наши спортивные кураторы, начальники и так далее». По мнению Колесникова, решения судей были абсолютно обоснованными.