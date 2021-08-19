В Симферополе за пару часов выпало больше месячной нормы осадков, говорят в крымском гидрометцентре

В некоторых районах города также зафиксировали град размером с рублевую монету. Ряд улиц затоплены, на некоторых уровень воды поднялся по пояс, передает агентство «Интерфакс». В аэропорту Симферополя задерживается прибытие и вылет девяти самолетов. Сильные ливни происходят в Крыму с начала лета. Ранее от них пострадали Ялта, Керчь и Бахчисарайский район.