В Симферополе за пару часов выпало больше месячной нормы осадков, говорят в крымском гидрометцентре

В некоторых районах города также зафиксировали град размером с рублевую монету. Ряд улиц затоплены, на некоторых уровень воды поднялся по пояс, передает агентство «Интерфакс». В аэропорту Симферополя задерживается прибытие и вылет девяти самолетов. Сильные ливни происходят в Крыму с начала лета. Ранее от них пострадали Ялта, Керчь и Бахчисарайский район.
2021-08-19T17:32:46+03:00
2021-08-19T17:32:46+03:00
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17:32, 19 августа 2021
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