Адвокаты американского инвестора Майкла Калви обжаловали приговор по делу банка «Восточный»

Ранее Мещанский суд Москвы приговорил подсудимых к условным срокам. В частности, Калви получил пять с половиной лет лишения свободы условно. Сам он обвинения в растрате средств банка отвергал и считал уголовное преследование результатом корпоративного конфликта.