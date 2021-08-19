Адвокаты американского инвестора Майкла Калви обжаловали приговор по делу банка «Восточный»

Ранее Мещанский суд Москвы приговорил подсудимых к условным срокам. В частности, Калви получил пять с половиной лет лишения свободы условно. Сам он обвинения в растрате средств банка отвергал и считал уголовное преследование результатом корпоративного конфликта.
2021-08-19T17:32:19+03:00
2021-08-19T17:32:19+03:00
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17:32, 19 августа 2021
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