Число погибших из-за беспорядков и паники в аэропорту Кабула выросло до 12 человек, передает агентство Reuters. Взятие Кабула боевиками группировки «Талибан» привело к наплыву в аэропорт не только иностранцев, но и афганцев, которые пытались уехать из страны. Сами талибы утверждают, что люди погибли из-за стрельбы или возникшей давки. Пока что аэропорт Кабула контролируют американские военные. С воскресенья через воздушные ворота Афганистана эвакуировали около 8 тысяч человек. Движение «Талибан» признано в России террористическим и запрещено.