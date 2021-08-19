Число погибших из-за беспорядков и паники в аэропорту Кабула выросло до 12 человек, передает агентство Reuters. Взятие Кабула боевиками группировки «Талибан» привело к наплыву в аэропорт не только иностранцев, но и афганцев, которые пытались уехать из страны. Сами талибы утверждают, что люди погибли из-за стрельбы или возникшей давки. Пока что аэропорт Кабула контролируют американские военные. С воскресенья через воздушные ворота Афганистана эвакуировали около 8 тысяч человек. Движение «Талибан» признано в России террористическим и запрещено.
2021-08-19T17:31:32+03:00
2021-08-19T17:31:32+03:00
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17:31, 19 августа 2021
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