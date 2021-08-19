Полиция Вашингтона эвакуирует людей в районе Библиотеки Конгресса

Силовикам поступило сообщение о грузовике со взрывчаткой неподалеку от здания, передает агентство AP. Других подробностей инцидента пока не приводится. В начале года здание Конгресса США в Вашингтоне подверглось нападению сторонников тогда еще президента Дональда Трампа.