Полиция Вашингтона эвакуирует людей в районе Библиотеки Конгресса

Силовикам поступило сообщение о грузовике со взрывчаткой неподалеку от здания, передает агентство AP. Других подробностей инцидента пока не приводится. В начале года здание Конгресса США в Вашингтоне подверглось нападению сторонников тогда еще президента Дональда Трампа.
2021-08-19T17:30:49+03:00
2021-08-19T17:30:49+03:00
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17:30, 19 августа 2021
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