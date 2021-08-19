Охранника Библиотеки имени Ленина в Москве подозревают в избиении посетителя

Поводом могла стать реакция пострадавшего на требование надеть маску, пишет газета «Московский комсомолец». Посетитель госпитализирован. По сведениям издания, у него сломаны кости лица, зафиксировано сотрясение мозг. Второй молодой человек от поездки в больницу отказался. Личность нападавшего установлена, однако пока о его задержании не сообщается.
2021-08-19T17:05:29+03:00
2021-08-19T17:05:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:05, 19 августа 2021
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