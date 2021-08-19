Охранника Библиотеки имени Ленина в Москве подозревают в избиении посетителя

Поводом могла стать реакция пострадавшего на требование надеть маску, пишет газета «Московский комсомолец». Посетитель госпитализирован. По сведениям издания, у него сломаны кости лица, зафиксировано сотрясение мозг. Второй молодой человек от поездки в больницу отказался. Личность нападавшего установлена, однако пока о его задержании не сообщается.