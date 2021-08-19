Россия намерена добиваться пересмотра судейства на соревнованиях по художественной гимнастике Токийской Олимпиады

Всероссийская федерация художественной гимнастики сейчас готовит материалы для обжалования решения технического комитета Международной федерации, передает агентство РИА Новости. Ранее члены комитета, который возглавляет россиянка Наталья Кузьмина, не выявили предвзятости и нарушений в работе судей на Играх. Там пришли к выводу, что результаты Олимпиады в художественной гимнастике как в индивидуальном многоборье, так и в групповых упражнениях являются справедливыми и беспристрастными. Впервые за четверть века российские гимнастки остались без олимпийского золота. Победу присудили израильтянке Линой Ашрам. Сама она недавно сказала журналистам, что не считает свою победу на Олимпийских играх результатом несправедливого судейства, и уверена, что заслужила золото.

Россиянка Дина Аверина, которая получила серебро, после соревнований жаловалась на работу судей.

Тем временем Международная федерация гимнастики предупредила сегодня, что считает недопустимыми угрозы судьям, которые обслуживали состязания в Токио. По словам представителей организации, соответствующие сообщения получили несколько членов судейской бригады.