Из России депортировали почти 50 участников драки у станции метро «Кузьминки» в Москве, говорят в полиции

Четыре десятка ждут отправки на родину. До этого они провели 15 суток под административным арестом. Одна из самых крупных за последние годы массовых драк среди мигрантов произошла ночью в середине июля. По предварительной информации, конфликт между выходцами из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана произошел на национальной почве. Сообщалось, что в драке участвовали около 200 человек, более ста предполагаемых участников были задержаны.