Из России депортировали почти 50 участников драки у станции метро «Кузьминки» в Москве, говорят в полиции

Четыре десятка ждут отправки на родину. До этого они провели 15 суток под административным арестом. Одна из самых крупных за последние годы массовых драк среди мигрантов произошла ночью в середине июля. По предварительной информации, конфликт между выходцами из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана произошел на национальной почве. Сообщалось, что в драке участвовали около 200 человек, более ста предполагаемых участников были задержаны.
2021-08-19T16:32:50+03:00
2021-08-19T16:32:50+03:00
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16:32, 19 августа 2021
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