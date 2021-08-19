Таганский районный суд Москвы признал законными штрафы американской социальной сети Facebook на 17 млн. рублей

Ранее мировой суд признал компаний виновной в том, что она не удаляла запрещенную информацию. Как пояснил источник агентства ТАСС, речь идет о публикациях, которые касаются участия несовершеннолетних в несанкционированных акциях протеста. Ранее Facebook уже оштрафовали на 26 млн. рублей по подобным обвинениям. Общая сумма штрафов для социальной сети таким образом превысила 40 млн.