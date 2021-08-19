Таганский районный суд Москвы признал законными штрафы американской социальной сети Facebook на 17 млн. рублей

Ранее мировой суд признал компаний виновной в том, что она не удаляла запрещенную информацию. Как пояснил источник агентства ТАСС, речь идет о публикациях, которые касаются участия несовершеннолетних в несанкционированных акциях протеста. Ранее Facebook уже оштрафовали на 26 млн. рублей по подобным обвинениям. Общая сумма штрафов для социальной сети таким образом превысила 40 млн.
2021-08-19T16:32:22+03:00
2021-08-19T16:32:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 19 августа 2021
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