Глава Центризбирркома Элла Памфилова отвергла претензии КПРФ из-за снятия с думских выборов Павла Грудинина

Она посоветовала самому кандидату навести порядок со своими зарубежными счетами. Верховный суд сегодня окончательно признал законным решение отклонить жалобу Грудинина на исключение из предвыборного списка коммунистов. Как поясняли в ЦИКе, это было сделано после появления сведений о том, что кандидат скрыл данные о наличии офшорной компании. Сам Грудинин эти претензии отвергал.
2021-08-19T16:31:57+03:00
2021-08-19T16:31:57+03:00
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16:31, 19 августа 2021
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