Россия готовится вывезти своих граждан из Афганистана

Посольство в Кабуле попросило россиян сообщить до конца недели о своем желании покинуть страну, где власть недавно перешла к талибам. Даты вывозных рейсов пока не уточняются. Ранее глава дипмиссии оценивал как спокойную обстановку в Кабуле после прихода к власти признанной в России террористиче5ской и запрещенной группировки.
2021-08-19T16:31:28+03:00
2021-08-19T16:31:28+03:00
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16:31, 19 августа 2021
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