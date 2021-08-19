Россия готовится вывезти своих граждан из Афганистана

Посольство в Кабуле попросило россиян сообщить до конца недели о своем желании покинуть страну, где власть недавно перешла к талибам. Даты вывозных рейсов пока не уточняются. Ранее глава дипмиссии оценивал как спокойную обстановку в Кабуле после прихода к власти признанной в России террористиче5ской и запрещенной группировки.