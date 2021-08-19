Российская сторона намерена оспорить решение Международной федерации гимнастики по судейству на Олимпиаде в Токио

Как сказали агентству РИА Новости во Всероссийской федерации художественной гимнастики, сейчас они собирают документы и проводят анализ работы судей. Технический комитет международной структуры не выявил предвзятости и нарушений. В соревнованиях по художественной гимнастике в Токио россиянка Дина Аверина стала второй в индивидуальном многоборье, ее сестра Арина — четвертой. Золото завоевала Линой Ашрам из Израиля.