Комик Идрак Мирзализаде вышел на свободу после ареста за шутку про русских

Таганский суд Москвы назначил ему 10 суток административного ареста по статье о возбуждении межнациональной вражды.

На выходе из спецприемника артиста встречали коллеги и журналисты. Но, судя по видео, которое публикует интернет-издание «Медиазона», от общения с прессой он отказался. В своем инстаграме Мирзализаде разместил фотографию, на которой видно, как он выходит из ворот спецприемника. Он написал, что благодаря случившемуся узнал, что у него намного больше друзей, чем он мог себе представить. Артист поблагодарил всех, кто его поддержал и вновь попросил прощения у тех, кого задела вся ситуация, а также призвал жить дружно и двигаться дальше.

Поводом для преследования стал ролик на портале youtube, размещенный в марте 2021 года, где комик шутит на тему объявлений о сдаче квартир в аренду только для славян и негативно высказывается о русских. В суде Мирзализаде вину не признал, утверждая, что хотел лишь подчеркнуть проблему ксенофобии, но принес извинения тем, кого его слова могли задеть.

По словам молодого человека, после этого выступления он начал получать угрозы, а в конце июня на него напали в центре Москвы. После ареста коллеги артиста записали видеообращение и провели концерт в его поддержку.