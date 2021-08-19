Евросоюз признал сертификаты о вакцинации Украины, Турции и Северной Македонии

Ограничения для них смягчат уже с завтрашнего дня.

Северную Македонию, Турцию и Украину подключают к европейской системе – теперь выданные ими справки о вакцинации от коронавируса будут принимать в ЕС на тех же условиях, что и цифровые ковид-сертификаты Евросоюза. И наоборот – привитые европейцы смогут ездить в эти страны без дополнительных ограничений. В Еврокомиссии рассчитывают подключить к этой системе и другие государства – этот единый стандарт облегчит безопасные путешествия. Цифровые ковид-сертификаты начали действовать в ЕС и странах Шенгенского договора в июле. Они не гарантируют полное отсутствие ограничений для путешественников, но при этом туристы могут быть уверены, что если в стране, куда они едут, местные власти снимают какие-либо ограничения для полностью вакцинированных жителей своей страны, эти же правила должны распространяться и на граждан других стран с сертификатом.

Ранее глава МИДа Сергей Лавров говорил, что Россия и Европейский союз обсуждают взаимное признание сертификатов о вакцинации, но пока процесс.