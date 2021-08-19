Международная федерация гимнастики не выявила предвзятости или других нарушений в решениях судей на ОИ в Токио

Международная федерация гимнастики не выявила предвзятости или других нарушений в решениях судей на Олимпийских играх в Токио. Напомним, россиянка Дина Аверина стала серебряным призером, а золото досталось израильской спортсменке Линой Ашрам.

Во Всероссийской федерации художественной гимнастики не согласились с результатами. Глава организации, главный тренер сборной Ирина Винер назвала произошедшее позором. Винер сообщила, что российская сторона подаст протест на сегодняшнее решение. Она добавила, что никогда не слышала об угрозах в адрес судей на Олимпиаде в Токио.