Стендап-комик Идрак Мирзализаде вышел из спецприемника после 10-ти суток ареста

У ворот спецприемника его встречали журналисты, друзья и коллеги. От комментариев артист отказался.

9-го августа Таганский суд Москвы признал Мирзализаде виновным по статье о возбуждении ненависти или вражды. Поводом для возбуждения дела стала шутка о русских. Сам Мирзализаде говорит, что высмеивал ксенофобию. Виновным себя он не признал.