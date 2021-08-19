На Ставрополье осудили двух женщин за попытку продажи новорожденного

По версии следствия, в 2019-м году беременная женщина решила продать своего будущего ребенка за 50 тысяч рублей. Объявление о продаже она разместила в интернете. На него сразу же откликнулась покупательница, и женщины решили подменить документы в роддоме. В итоге мать ребенка приговорена к 2-м годам колонии общего режима, а покупательница к 3-м годам условно, – сообщает «Коммерсантъ».