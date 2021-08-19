На Ставрополье осудили двух женщин за попытку продажи новорожденного

По версии следствия, в 2019-м году беременная женщина решила продать своего будущего ребенка за 50 тысяч рублей. Объявление о продаже она разместила в интернете. На него сразу же откликнулась покупательница, и женщины решили подменить документы в роддоме. В итоге мать ребенка приговорена к 2-м годам колонии общего режима, а покупательница к 3-м годам условно, – сообщает «Коммерсантъ».
2021-08-19T15:33:28+03:00
2021-08-19T15:33:28+03:00
https://echo.msk.ru/news/2889744-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:33, 19 августа 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Л.Лазерсон: У меня один вопрос. На кого работает Юля Латынина? В чьих интересах Юля Латынина распространяет эту информацию?..
Ю.Латынина: Вы знаете, мне обычно такие вопросы задают пригожинские тролли. Я могу вам ответить так же, как пригожинским троллям. Идите на три буквы…