Они считают, что жизни людей эта ситуация не угрожает, – сообщает издание Znak.com.
Ранее депутат таймырского райсовета от ЛДПР Михаил Иваницкий в своем ролике в Инстаграме показал пустые полки в поселковом магазине. По его словам, уже месяц нет колбасы, молочной продукции, овощей и фруктов. Депутат считает, что жители Хатанги оказались в блокаде в мирное время.
Власти таймырского поселка Хатанга объясняют сезонностью дефицит продуктов в населенном пункте
Они считают, что жизни людей эта ситуация не угрожает, – сообщает издание Znak.com.