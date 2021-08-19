Власти таймырского поселка Хатанга объясняют сезонностью дефицит продуктов в населенном пункте

Они считают, что жизни людей эта ситуация не угрожает, – сообщает издание Znak.com.

Ранее депутат таймырского райсовета от ЛДПР Михаил Иваницкий в своем ролике в Инстаграме показал пустые полки в поселковом магазине. По его словам, уже месяц нет колбасы, молочной продукции, овощей и фруктов. Депутат считает, что жители Хатанги оказались в блокаде в мирное время.