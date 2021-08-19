Верховный суд окончательно отстранил Павла Грудинина от выборов в Госдуму

Апелляционная инстанция подтвердила отклонение иска КПРФ.

В своей апелляции истцы просили отменить решение первой инстанции и вынести новое, т.е. удовлетворить их требования о восстановлении кандидата. Однако Верховный суд вновь отказал. Теперь решение вступило в законную силу. Выступая сегодня в суде, лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал защищать Грудинина, как товарища, талантливого руководителя и делового человека. Ранее он говорил о готовности дойти вплоть до Европейского суда по правам человека.

Директор «Совхоза имени Ленина» должен был войти в первую тройку федерального списка компартии. Но Центризбирком его исключил после заявления бывшей жены бизнесмена Ирины о том, что политик скрыл информацию о принадлежащих ему акциях офшора в Белизе. Сам предприниматель их наличие отрицал, утверждая, что перестал быть собственником компании с апреля 2017 года. Свое снятие с думских выборов он считает заранее подготовленной акцией.

В 2018 году Грудинин участвовал в выборах президента и занял второе место, набрав около 12% голосов.