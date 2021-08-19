Ленинградский областной суд решил выдворить из России гражданку Афганистана

Она нарушила пограничный режим в Выборгском районе.

Областной суд отказался отменить решение Выборгского городского суда. Он ранее оштрафовал Мариам Сафи на 500 рублей и постановил выдворить ее за пределы России. Гражданку Афганистана обнаружили в пограничной зоне в Выборге без разрешающих документов. Защитник девушки просил ее не выдворять, так как по его мнению, суд не учел данные о личности Сафи, а также о неблагоприятной обстановке в Афганистане. Суд этот довод отклонил, так как в материалах дела «отсутствуют надлежащие доказательства наличия данной реальной опасности».

До привлечения к административной ответственности Сафи не обращалась с заявлением о предоставлении убежища на территории России. С такой же ситуацией разбираются суды и в Петербурге. Четверо афганцев приехали в Северную столицу по паспортам болельщика на чемпионат Европы по футболу и захотели остаться в России. Они утверждают, что на Родине их ждет верная смерть. Сейчас они дожидаются перевода документов на пуштунский язык.

Между тем, в России до конца следующего месяца действует мораторий на выдворение иностранцев. До исполнения решения суда их помещают в центры временного содержания.