Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о заинтересованности России в организации общенационального диалога в Афганистане. Это должно привести к созданию нового афганского правительства, – уверен Лавров.

По данным Лаврова, талибы контролируют не всю территорию Афганистана. В Панджшерском ущелье действуют силы сопротивления вице-президента Афганистана Амруллы Салеха и Ахмада Масуда, сына известного полевого командира, бывшего министра обороны Афганистана Ахмада Шаха Масуда, которого называли «панджшерским львом».

Напомним, движение «Талибан» признано террористической организацией и запрещено в России.