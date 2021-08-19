По прогнозу центра погоды «Фобос» лето уйдет из московского региона на следующей неделе

В понедельнике днем ожидается до плюс 20-ти градусов. К среде в дневные часы будет уже не выше 15-17.
2021-08-19T14:36:12+03:00
2021-08-19T14:36:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:36, 19 августа 2021
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