Верховный суд РФ отклонил жалобу компартии на исключение Грудинина из федерального списка КПРФ на выборах в Госдуму

Теперь решение вступает в законную силу. В своей жалобе представители КПРФ указывали на то, что у Грудинина нет зарубежных активов, а документы, свидетельствующие об обратном, получены с нарушением установленного порядка и ссылаться на них нельзя. На заседании выступил лидер коммунистов Геннадий Зюганов. Он пригласил представителей Центризбиркома в «Совхоз имени Ленина» и обратился с вопросами к суду: «Чем завтра будем кормить страну? Импортными продуктами?».