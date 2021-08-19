Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что Евросоюз должен помешать России и Китаю установить контроль над ситуацией в Афганистане. По мнению Борреля, Европе необходимо тесно сотрудничать с США и активизировать дипломатические усилия по выработке общей позиции с союзниками. В российском МИДе на высказывания Борреля отреагировали словами «пусть попробуют». Об этом Интерфаксу заявил зам.главы ведомства Александр Грушко.