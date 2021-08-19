Россия выступает за общенациональный диалог всех политических сил Афганистана с целью формирования правительства, – заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его данным, талибы пока еще не контролируют всю афганскую территорию. Силы сопротивления во главе с вице-президентом Афганистана Амруллой Салехом и Ахмадом Масудом сконцентрированы в Пандшерском ущелье. По словам Лаврова, Россия готова возобновить работу «московского формата» по Афганистану.

Напомню, движение «Талибан» признано террористической организацией и запрещено в России.