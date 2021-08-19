Международная федерация гимнастики признала справедливым судейство на Олимпиаде в Токио

Федерация назвал недопустимыми угрозы в адрес судей. 7-го августа россиянка Дина Аверина выиграла серебряную медаль в личном многоборье. Золото досталось израильтянке Линой Ашрам. Россия впервые с 1996-го года осталась без золота в соревнованиях по художественной гимнастике.

Олимпийский комитет России направил запрос в Международную федерацию. Главный тренер российской сборной Ирина Винер-Усманова ранее заявила, что соревнования по художественной гимнастике в Токио были полным крахом и позором.