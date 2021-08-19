Арестованный за шутку Идрак Мирзализаде вышел на свободу

Об этом сообщает «Медиазона». В суде Идрак Мирзализаде не признал вину в «возбуждении ненависти» и сказал, что его шутка была направлена на высмеивание ксенофобии
2021-08-19T14:20:35+03:00
2021-08-19T14:20:48+03:00
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14:20, 19 августа 2021
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