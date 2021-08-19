Прилетевшую на съемки в Гонконг актрису Николь Кидман освободили от обязательного в подобных случаях карантина

Это вызвало гневное возмущение местных жителей в прессе и соцсетях.

Как сообщает агентство Франс пресс, Гонконгу в последнее время удалось добиться удержания числа заражений на относительно низком уровне, однако только за счет строжайших карантинных мер: все, кто прибывает в этот административный район Китая из стран с низким и высоким риском передачи коронавируса, обязаны провести в изоляции в специально отведенных для этого отелях от одной до трех недель. Австралия, откуда Кидман прилетела на частном джете, из-за штамма Дельта, зарегистрировала сегодня наибольший за последнее время скачок заражений ковид-инфекцией, отмечает Рейтер.

Освобождение звезды Голливуда от соблюдения обязательных карантинных мер, когда многие жители Гонконга в этих условиях уже по полтора года не могут увидеть своих живущих за его пределами родственников, вызвало волну протестов в соцсетях и на страницах таблоидов. Кроме этого, местное население возмутила и тема сериала «Экспаты», в котором приехала сниматься актриса — роскошная жизнь в Гонконге трех состоятельных американок — и это на фоне последних событий, связанных с жесткими репрессиями и чистками среди местных продемократических сил со стороны коммунистического Пекина, передает телеканал Франс 24.

Сегодня в полночь в Административном районе Китая вступают новые, более жесткие ограничения для прибывающих сюда из таких стран как США, Испания и Франция, которые по прилете в Гонконг должны быть полностью вакцинированы.