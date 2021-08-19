На Сахалине двух студентов техникума осудили на длительные сроки, признав виновными в терроризме

Молодые люди по версии ФСБ, с которой согласился военный суд, готовились совершить нападение на учебное заведение. Осуждённые вину не признали.

Наказание, которые вынес Первый Восточный окружной военный суд студентам, их близкие и друзья назвали незаконным. Адвокаты обжалуют приговор. Илья Грунис получил 7 лет, Максим Пудовкин – 6,5 колонии общего режима. Прокуратура просила для обвиняемых ещё больше — 9 лет. Суд поддержал следователя ФСБ, который уверял суд, что студенты горного техникума небольшого города Углегорск на Сахалине планировали взорвать учащихся и преподавателей. Подростков также обвиняли в подготовке нападения на школу в посёлке Шахтёрск неподалёку и публичных призывах к терроризму. Последнее обвинение позже сняли. Задержали студентов полтора года назад – на тот момент оба были несовершеннолетние. При обыске изъяли самодельные взрывные устройства и обрез ружья с патронами. На оружии не было следов подростков в отличие от отпечатков следователя, который проводил экспертизу, обращала внимание Новая газета.

Вину Грунис и Пудовкин не признали. Их родители утверждали, что сотрудники ФСБ подбросили детям при обыске взрывчатку, оружие и другие улики. Отец Пудовкина рассказывал Новой газете о давлении на сына в СИЗО. Одним из ключевых доказательств в деле стали компакт-диски, на которые ребята по версии ФСБ записали текстовый документ «Свобода. Манифест справедливости» и затем выложили его в соцсети «Одноклассники».

Родители осуждённых сказали, что будут добиваться полного снятия всех обвинений.