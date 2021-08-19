Движение в защиту прав избирателей «Голос» считает политическим свое включение в новый список иноагентов

Речь идет о реестре Минюста, который вносятся организации, не имеющие юридического лица в России. «Голос» стал первым в списке. Сопредседатель организации Григорий Мельконьянц считает, что это связано с ближайшими выборами.

В эфире «Эха» Мельконьянц отметил, что не понимает, о каком иностранном финансировании идет речь в документах, представленных Минюстом.