Российский МИД назвал отравление политика Алексея Навального «спланированной провокацией» Запада против России

Соответствующее заявление дипломатическое ведомство опубликовало в преддверии годовщины покушения на оппозиционера и визита в Москву немецкого канцлера Ангелы Меркель.

Берлин и его союзники, цитата, «разыграли дело Навального» в рамках стратегии комплексного сдерживания России. Они, утверждают в МИДе, целенаправленно возводили это происшествие до уровня международного инцидента в целях дискредитации Москвы и нанесение ущерба её национальным интересам. Различные страны НАТО, цитата, «с готовностью подхватывали информационные вбросы от команды «блогера», стремящейся в том числе вмешаться в предстоящие выборы в Госдуму. О злонамеренности в этом деле, как подчеркивают в ведомстве, свидетельствует и заготовленные заранее санкции США, и то, что этот инцидент «буквально с первых часов стал плотно сопровождаться агрессивной пропагандистской кампанией», и то, что Берлин отвечал формальными и издевательскими отписками на все запросы Генпрокуратуры, и то, что там не хотят обнародовать формулу вещества, найденного в биологических материалах Навального.

В МИДе в очередной раз напомнили, что омские врачи, которые также «подверглись разнузданным публичным нападкам», ничего не обнаружили. В дипведомстве вновь озвучили версию о том, что найденное вещество могло появилось в организме Навального, когда его перевозили в Берлин, ведь на самолете, прибывшим за ним в Омск, как утверждается, находился некий гражданин ФРГ, чей род занятий почему-то до сих пор тщательно скрывается. В МИДе считают обвинения в адрес России беспардонными и подчеркивают, что никаких доказательств за год так и не появилось.

Напомним, что Навального госпитализировали в омскую больницу 20-го августа. Позже несколько независимых европейских лабораторий подтвердили, что его отравили веществом из группы «Новичок».

Главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов считает, что заявление МИДа планировалось задолго до визита Меркель и могло быть санкционировано Кремлем. Такое мнение Александр Баунов высказал «Эху».

Александр Баунов добавил, что тема Навального, как и тема Крыма, до сих пор является закрытой для обсуждения с другими странами.