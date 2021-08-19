В ЛДПР считают, что статус иноагента не помешает работе «Голоса»

Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Госдумы от ЛДПР Антон Морозов.

«Не думаю, что это каким-то образом будет препятствовать их работе. Подумаешь, иноагенты. Ради бога, пускай дальше продолжают свою работу. Просто информация, которую они предоставляют – люди должны знать, что она исходит от организации, которая имеет иностранное финансирование», — заявил он.

Комментируя информацию о том, что поводом для внесения «Голоса» в реестр иноагентов стал перевод от гражданки Армении, на который ссылается Минюст, и о котором ничего неизвестно самому движению, А.Морозов заметил, что это не имеет значения. «Очевидно, они должны следить за своими финансовыми делами и не принимать переводов из-за рубежа. Закон для всех един», — заключил депутат.