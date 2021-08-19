Власти Гонконга, где действуют жесткие ограничения на въезд иностранцев, разрешили приехать на съемки Николь Кидман

Власти Гонконга, где действуют жесткие ограничения на въезд иностранцев из-за пандемии, разрешили приехать на съемки известной актрисе Николь Кидман. В виде исключения ее освободили от обязательного карантина. Это возмутило местных жителей. Пользователи пишут в социальных сетях, что многие жителя Гонконга из-за требования о самоизоляции уже почти 2 года не видели своих родных и близких.

Сообщается, что Кидман прилетела в Гонконг на несколько дней на частном самолете. Она должна принять участие в съемках сериала «Экспаты».