Охранник Российской государственной библиотеки имени Ленина избил 19-летнего посетителя

Пострадавших госпитализирован с многочисленными травмами, в том числе переломом лицевых костей, ранами глаза и века, – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По этому факту проводится проверка.
2021-08-19T13:32:08+03:00
2021-08-19T13:32:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 19 августа 2021
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