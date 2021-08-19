В московских СИЗО вернули большую часть ограничительных мер по коронавирусу

Об этом сообщает пресс-служба управления ФСИН. В частности, приостановлены краткосрочные и длительные свидания с родственниками. Ограничен вход на территории СИЗО, в том числе членов общественных наблюдательных комиссий. Ограничения не касаются следователей, дознавателей и адвокатов, – сообщает ТАСС.