В московских СИЗО вернули большую часть ограничительных мер по коронавирусу

Об этом сообщает пресс-служба управления ФСИН. В частности, приостановлены краткосрочные и длительные свидания с родственниками. Ограничен вход на территории СИЗО, в том числе членов общественных наблюдательных комиссий. Ограничения не касаются следователей, дознавателей и адвокатов, – сообщает ТАСС.
2021-08-19T13:31:47+03:00
2021-08-19T13:31:47+03:00
https://echo.msk.ru/news/2889684-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:31, 19 августа 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Л.Лазерсон: У меня один вопрос. На кого работает Юля Латынина? В чьих интересах Юля Латынина распространяет эту информацию?..
Ю.Латынина: Вы знаете, мне обычно такие вопросы задают пригожинские тролли. Я могу вам ответить так же, как пригожинским троллям. Идите на три буквы…