Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Google на 6 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент

Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Google на 6 миллионов рублей за отказ удалить контент, который российские власти считают запрещенным. Таким образом общая сумма штрафов достигла 32,5 миллионов. Ранее суд выписал многомиллионный штраф Google за отказ локализовать базы данных россиян.
2021-08-19T13:31:20+03:00
2021-08-19T13:31:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:31, 19 августа 2021
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