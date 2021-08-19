На Сахалине военный суд приговорил двух студентов техникума к 6,5 и 7-ми годам колонии соответственно

На Сахалине военный суд приговорил двух студентов техникума Максима Пудовкина и Илью Груниса к 6,5 и 7-ми годам колонии соответственно. Их признали виновными в подготовке нападения на школу, – сообщает «Новая газета» со ссылкой на отца одного из осужденных.

Обвинение запрашивало по 9 лет. Молодые люди не признали себя виновными. Во время обысков у них изъяты обрез охотничьего ружья, патроны, детонатор и взрывное устройство. Родители утверждали, что улики подбросили, и экспертиза не нашла следов задержанных на оружии.