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13:02, 19 августа 2021

Несколько человек погибли в городе Асадабаде на митинге в День независимости Афганистана

Несколько человек погибли в городе Асадабаде во время празднования Дня независимости Афганистана в результате стрельбы и давки.

Несколько тысяч человек вышли на улицы столицы провинции Куман на востоке страны в день национального праздника страны. 19 августа 1919 года Афганистан избавился от британского владычества.

Собравшиеся протестовали и против того, что бойцы запрещенного в России движения Талибан начали менять национальные символы на свои. В руках у жителей города были афганские флаги. Как рассказал Рейтер один из участников, сперва он не хотел идти, однако потом увидел в толпе знакомых и присоединился, достав имевшееся у него полотнище. Недовольные этим бойцы движения Талибан открыли огонь, однако пока не известно стреляли ли они на поражение или в воздух. Возникла давка, которая тоже могла стать причиной гибели нескольких человек.

Представители движения Талибан пока не прокомментировали инцидент.


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