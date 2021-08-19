В этот день пройдет церемония открытия. Сегодня в Токио объявлено, что в ней примет участие император Японии Нарухито. Впрочем, как и на открытии Олимпиады, он будет без супруги.
Напомним, паралимпийские соревнования пройдет без зрителей из-за коронавирусных ограничений.
Первые российские паралимпийцы приехали в Токио для участия в Играх, которые должны начаться 24 августа
В этот день пройдет церемония открытия. Сегодня в Токио объявлено, что в ней примет участие император Японии Нарухито. Впрочем, как и на открытии Олимпиады, он будет без супруги.