В Германии начинается суд над мужчиной, который в декабре прошлого года врезался в толпу прохожих на внедорожнике

51-летний гражданин Германии, уроженец Трира Бернд Б. и не думал останавливаться. На скорости около 70 километров в час он проехал около километра по пешеходной улице родного города, петляя с тем расчетом, чтобы задавить как можно больше людей. Жертвами стали пять человек, в том числе маленькая девочка. Более 30 получили ранения. Никаких политических или религиозных поводов сделать то, что он сделал следователи не нашли. Полицейские склоняются к версии с отклонениями в психическом здоровье, осложненным алкогольной зависимостью. Его часто видели в местной кебабной пьяным. Сразу после трагедии медики обнаружили в его крови 1,4 промилле алкоголя, что соответствует тяжелой степени опьянения.

Обвиняемому была назначена психиатрическая экспертиза.