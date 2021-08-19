Российский МИД незадолго до визита в Москву Ангелы Меркель и годовщины отравления политика Алексея Навального обвинил Германию и её союзников в провокации с госпитализацией политика.

Германия и другие страны Запада, по мнению российского МИДа, разыграли дело с отравлением Алексея Навального, чтобы повлиять на избирательную кампанию по выборам депутатов Госдумы. На Смоленской площади заявили о спланированной провокации и действиях, которые немецкие власти и их союзники предпринимали весь год начиная с 20 августа, когда политика экстренно госпитализировали в Омске. В МИДе также отмечают, что в самолёте, на котором Навального чартерным рейсом позже доставили в клинику Берлина, находился гражданин ФРГ, чей род занятия германская сторона тщательно скрывает. В МИДе утверждают, что Берлин до сих пор не предоставил доказательств отравления боевым ядом Новичок.

На 8 обращений российской генпрокуратуры немецкие коллеги так не дали содержательного ответа, говорится в заявлении МИДа. Полученные ответы ведомство называет отписками, они цитата «с каждым разом становились всё более издевательскими и вызывающими по тональности». Немецкие власти и руководство технического секретариата ОЗХО формулу яду Москве так и не пЕредали. Отмечу, резкая критика в адрес немецких властей прозвучала за день до прилёта в Москву Ангелы Меркель. Канцлер намерена выяснить у Владимира Путина, почему Россия до сих пор не расследует отравление Навального.

Берлин ранее утверждал, что ответил на все запросы Москвы в деле об отравлении политика.