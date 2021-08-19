Суд в Москве оштрафовал компанию Google еще на 2 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента

К ответственности по этой причине иностранные соцсети и мессенджеры привлекаются регулярно. Сумма штрафов в отношении компаний составляет несколько десятков миллионов рублей.
2021-08-19T12:02:37+03:00
2021-08-19T12:06:24+03:00
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12:02, 19 августа 2021
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