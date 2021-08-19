В «Гринпис» России призывают отказаться от подсечно-огневого земледелия в целях предотвращения лесных пожаров

Руководитель противопожарного отдела «Гринпис» России Григорий Куксин призвал отказаться от подсечно-огневого земледелия в целях предотвращения возникновения лесных пожаров. Об этом он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Есть такая традиция, которая до сих пор очень сильна – выжигание пастбищ в интересах коневодства и скотоводства. Например, в Якутии очень короткое сухое лето, и многие считают очень полезным побыстрее дать доступ к зеленой траве своим животным. И безостановочно огонь с этих пастбищ и сенокосов уходил в леса. Нет возможности сейчас, в изменившемся климате, безопасно выжигать. Мало того, что это устаревшая технология, но даже если она и приносит минимальную хозяйственную пользу, сиюминутную выгоду, — это совершенно несопоставимо с риском, который она несет. Поэтому в XXI веке хватит уже – надо отходить от подсечно-огневого земледелия. Надо полностью убирать огонь из сельского и лесного хозяйства», — отметил Г.Куксин.

По его словам, если люди продолжат поджигать траву, никакое количество пожарных не справится с тушением огня, который стремительно распространяется по лесам. «Трава, сколько ее не накапливай, никогда не загорится сама. Она загорается, потому что ее кто-то поджигает, а это неуправляемая штука», — пояснил Г.Куксин.

Он добавил, что после пожаров лес восстановится, но «до взрослого полноценного устойчивого состояния пройдут столетия». «Через десятки лет это будет какая-то ценность деловой древесины, через столетия – устойчивая экосистема. Но до этого возраста он сгорит еще несколько раз. Повторяемость пожаров в России очень высокая – везде, где есть люди. Поэтому это оборачивается постепенным истощением лесов, обеднением биоразнообразия и снижением поглотительной способности, которая является одной из ключевых в условиях изменения климата и проблем с экологией», — подытожил Г.Куксин.