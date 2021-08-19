РБК: В Москве задержаны трое сотрудников полиции по подозрению в вымогательстве

В Москве задержаны трое сотрудников полиции по подозрению в вымогательстве, – сообщает газета РБК, ссылаясь на источники в МВД и Следственном комитете. Полицейские остановили на Новинском бульваре автомобиль BMW и потребовали от пассажира заплатить им 500 тысяч рублей, а в случае отказа пригрозили подбросить наркотики. Мужчина передал им деньги, но затем написал заявление. Инцидент произошел зимой. По данным телеканала РЕН, речь идет о сотрудниках МВД по району Арбат.
2021-08-19T11:33:07+03:00
2021-08-19T12:11:04+03:00
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11:33, 19 августа 2021
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