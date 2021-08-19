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11:32, 19 августа 2021

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова против принудительной вакцинации детей

фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

По ее словам, еще нет результатов исследования влияния вакцины на здоровье подростков. Напомним, накануне в Роспотребнадзоре предположили, что прививки будут рекомендовать детям старше 12 лет только с хроническими заболеваниями. В то же время во многих странах уже активно вакцинируют подростков.
Врач Евгений Тимаков в эфире «Эха» сказал, что минимизировать опасность заражения детей коронавирусом можно, если взрослые будут соблюдать рекомендации медиков.

Евгений Тимаков добавил, что многие взрослые не обращают внимания на легкие симптомы заболевания, хотя даже в этом случае следует изолировать себя от ребенка.  


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