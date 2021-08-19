Боррель: Евросоюз не должен позволить России и Китаю контролировать ситуацию в Афганистане

Это заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. По его словам, Москва и Пекин не должны стать спонсорами Кабула. Боррель добавил, что в гуманитарной помощи в Афганистане нуждаются 18 миллионов человек.