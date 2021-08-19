Боррель: Евросоюз не должен позволить России и Китаю контролировать ситуацию в Афганистане

Это заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. По его словам, Москва и Пекин не должны стать спонсорами Кабула. Боррель добавил, что в гуманитарной помощи в Афганистане нуждаются 18 миллионов человек.
2021-08-19T11:31:40+03:00
2021-08-19T12:20:58+03:00
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11:31, 19 августа 2021
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