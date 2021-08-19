Завод ВАЗ в Тольятти полностью остановит производство автомобилей на неделю с 23 августа

Причины носят в том числе глобальный характер.

Мировой дефицит на рынке электронных комплектующих отразился на поставщиках ВАЗа, в том числе предприятии Бош-Самара. Из-за возникших проблем завод этим летом несколько раз прерывал выпуск отдельных марок, а сейчас вынужден приостановить все три линии. Впрочем, Ижевский филиал, который производит Ладу-Весту, не используя продукцию Бош, продолжит работать, равно как и тольяттинские подразделения, которые обеспечивают филиал в Удмуртии.

Как сообщают РИА Новости, два рабочих дня недели будут изъяты из отпускных, а оставшиеся оплачены в размере двух третей от заработной платы. Сходные проблемы испытали и другие известные автомобильные бренды. Тойота, Хюндай и Дженерал Моторс вынуждены были приостанавливать производство либо снижать его объемы.

ВАЗ остается самой продаваемой маркой автомобилей в России. Продажи концерна за первые 9 месяцев года увеличились на 42 процента в годовом выражении.